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Прыжки в воду

Сегодня, 15:55

Российская федерация прыжков в воду готова помочь Пахалиной вернуться в Россию

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Глава Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин заявил, что организация готова оказать олимпийской чемпионке Юлии Пахалиной помощь в переезде в Россию.

Ранее 47-летняя экс-спортсменка, уже более 20 лет живущая в США, рассказала о желании вернуться на родину.

«Мы будем очень рады, если это произойдет. Прыжки в воду у нас в стране активно развиваются, сейчас строятся новые дворцы водных видов спорта, бассейны. Тренеров катастрофически не хватает, мы делаем все возможное, чтобы они не уходили, оставались на тренерской работе, также ведем работу по обучению новых тренеров. Будет потрясающе, если она вернется в Россию — мы ее встретим с распростертыми объятиями. Федерация окажет в этом всю необходимую поддержку», — цитирует Дружинина ТАСС.

На счету Пахалиной помимо золота Олимпиады также есть 3 серебряных и 1 бронзовая медали Игр, также она является 3-кратной чемпионкой мира по прыжкам в воду. Россиянка включена в Международный зал славы плавания.

Источник: ТАСС
прыжки в воду

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