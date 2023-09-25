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Прыжки в воду

Сегодня, 17:43

Саутин не считает потерей переход Качалина и Мялина в сборную Узбекистана: «Пусть хоть за Уругвай выступают»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин высказался о переходе росссийских прыгунов в воду в сборную Узбекистана.

Вячеслав Качанов и Игорь Мялин выступят за сборную Узбекистана на Азиатских играх, которые с 23 сентября по 8 октября проходят в китайском Ханчжоу.

«Ни о какой потере для российских прыжков в воду речи быть не может, в сборной они занимали шестое-седьмое места. Главное, чтобы нашу сборную допустили [до международных стартов], а они пусть делают то, что хотят — хоть за Уругвай выступают», — приводит слова Саутина ТАСС.

Источник: ТАСС
Дмитрий Саутин
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Российские прыгуны в воду Мялин и Качанов заявлены от Узбекистана на Азиатские игры