Саутин рассчитывает на проведение российско-китайских соревнований по прыжкам в воду

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин рассказал, что Российская федерация прыжков в воду планирует провести матчевую встречу национальной команды со сборной Китая.

«Для начала мы хотели бы провести матчевую встречу Россия — Китай, по аналогии с той, что была во времена моей молодости — против США. А в целом хочется, чтобы вся эта ситуация разрешилась, и мы сможем готовиться в спокойной обстановке к отбору в Париж», — сказал Саутин ТАСС.

В декабре Олимпийский саммит одобрил предложение допустить российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях в азиатском регионе, что открывает возможность заявиться на квалификационные турниры к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже.