Дружинин: «Считаем, что действия Муякина противоречат моральным нормам педагога»

Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин рассказал о том, чем закончился скандал с обвинением тренера Павла Муякина в сексуальных домогательствах.

«По моей информации, Муякин был отстранен от работы в Центре спортивной подготовки Республики Татарстан и Министерстве спорта Республики Татарстан. Но на сегодняшний день у нас есть сведения, что он продолжает тренировать, поэтому будем разбираться и проводить переговоры с Министерством спорта в Казани. Мы считаем, что действия господина Муякина противоречат этическим и моральным нормам педагога. Тренер не может позволять себе подобные действия и даже слова или намеки по отношению к своим подопечным», — приводит слова Дружинина Metaratings.ru.

В конце января 2024 года Мария Бруенок сообщила, что 62-летний тренер Муякин поцеловал ее в губы без согласия. Кроме того, по ее словам, тренер присылал ей сообщения непристойного характера.