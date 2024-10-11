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Прыжки в воду

Сегодня, 17:43

Моисеева — о нейтральном статусе прыгунов в воду: «Было бы недальновидно не использовать возможности»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева прокомментировала возможное возвращение россиян на соревнования в нейтральном статусе.

«На текущем сборе мы беседовали со спортсменами о том, что начинается новый олимпийский цикл, новый сезон, что, сидя в изоляции, мы все больше и больше теряем возможность развиваться — топчемся на месте. Значит, нужно думать о том, чтобы выходить на международную арену, чтобы наших ребят видели судьи, видели соперники. Особенно это актуально в отношении тех, кто только начинает карьеру.

По разговорам с пловцами знаю, что World Aquatics дала нейтральный статус даже тем спортсменам, кто представляет «Динамо». То есть даже в отношении клубов силовых структур наблюдаются определенные смягчения. На мой взгляд, было бы просто недальновидно не использовать открывшиеся возможности», — приводит слова Моисеевой RT.

Источник: RT
прыжки в воду

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