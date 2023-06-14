Моисеева: «Изоляция сказывается на российских прыжках в воду, и не в лучшую сторону»

Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева рассказала о конкуренции в условиях отстранения от международных соревнований.

«Во время отстранения от международных соревнований уровень внутренних стартов не повышается. Все понимают, что состязаться надо с сильными соперниками. Конкуренция падает, когда соревнуются даже ведущие спортсмены между собой. Ребята стараются, не могу сказать, что они халтурят или у них пропала мотивация и работают они в унынии. Нет, но во время работы надо видеть не двух человек, которые способны с тобой соревноваться, а больше. Не могу сказать, что в нашей сборной все лидеры мировых прыжков в воду. Есть таких два-три человека, на них и равняются. Сложно девочкам, им нужно, чтобы перед ними были более сильные спортсмены, чтобы за ними тянуться. Так что изоляция сказывается на нас, и, к сожалению, не в лучшую сторону», — приводит слова Моисеевой Metaratings.ru.

Также она порассуждала об уровне внутренних стартов.

«Соревнования со странами СНГ дают нашим спортсменам только возможность состязаться. То есть не забыть, что такое соревнования. Раньше у них был чемпионат мира, Кубок мира, чемпионат Европы — это шесть стартов, на которых они состязаются со спортсменами мирового класса. Сейчас этого нет, а в России только чемпионат и Кубок страны. Мы хотим, чтобы у спортсменов был соревновательный период и подготовка. Для этого мы организуем свои старты и приглашаем туда спортсменов из стран СНГ. Но, к сожалению, в СНГ нас тоже очень мало. Это атлеты из Белоруссии, Узбекистана и Армении, в этих странах есть прыжки в воду. На сегодняшний день наши спортсмены пока на голову сильнее их», — сказала Моисеева.

Международная федерация плавания (World Aquatics) отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации. Доклад о возможном допуске россиян от рабочей группы будет заслушан на бюро Международной федерации плавания в июле.