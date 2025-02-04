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Прыжки в воду

Сегодня, 16:31

Тихонов прокомментировал публикацию списка допущенных до международных соревнований прыгунов в воду

Камила Абдурахманова
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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал публикацию списка допущенных до международных соревнований прыгунов в воду.

«Мне очень больно, что нас великую Россию допускают, издеваясь, как над шестерками по два-три человека. В войну мы Курскую область освободили за три месяца, а сейчас три года воюем. Кто нас будет уважать? Я рад, что допустили, я за спортсменов. Нам опять министерство спорта обещает программу 2037 года.

Мне легко дождаться, потому что в Белоруссии выдали паспорт до 2 января 2047 года. Обещали прадеду, деду, а Зюганов по сей день обещает построить коммунизм. Сейчас дали Героя труда Виталию Смирнову, почетному президенту МОК к 90-летию. Когда я его поздравлял, сказал: «Мечтаю, что столетие ты отметишь дважды героем», — сказал Тихонов «РБ Спорт».

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) выдала нейтральный статус 50 российским пловцам, прыгунам в воду и тренерам.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Тихонов
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