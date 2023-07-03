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Прыжки в воду

Сегодня, 16:37

Тимошинина рассказала, ради чего продолжает прыгать

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Трехкратная чемпионка Европы по прыжкам с вышки Юлия Тимошинина рассказала, ради чего продолжает прыгать.

«Ради удовольствия. Я наконец-то достигла состояния, когда его получаешь от самого прыжка, а не от оценок, которые горят на табло. Страх ошибиться или кому-то проиграть полностью ушел. У нас уже появились на вышке очень сильные девочки, и мне реально не стыдно им в чем-то уступить. Как только я это осознала, появились совершенно другие эмоции. Гораздо более позитивные. А главное, мне все еще хочется прыгать — не наелась. Очень четко поняла это, когда смотрела по телевизору последний чемпионат мира в Будапеште, на который мы не поехали», — приводит слова Тимошининой RT.

Тимошинина является трехкратной чемпионкой Европы по прыжкам с вышки. На Кубке евразийских стран, который проходил в марте в Саратове, спортсменка завоевала золото в прыжках с 10-метровой вышки.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1169646-timoshinina-sostoyaniya-udovolstvie-pryzhok
прыжки в воду
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