Тимошинина считает, что многие российские прыгуны в воду готовы выступать в нейтральном статусе

Четырехкратная чемпионка Европы Юлия Тимошинина считает, что многие российские прыгуны в воду согласятся выступать в нейтральном статусе на международных соревнованиях.

«Всегда хочется выступать с нашим флагом. Но если разрешат хотя бы в нейтральном статусе, думаю, что многие спортсмены согласятся», — приводит ТАСС слова Тимошининой.

«Наша федерация [прыжков в воду] старается сейчас делать для нас максимум в плане соревновательной деятельности. Мы стараемся больше выступать, потому что навык уходит, международной арены нам сильно не хватает. Я бы очень хотела вернуться, потому что это абсолютно другие ощущения, эмоции, чем те, когда мы соревнуемся между собой», — добавила чемпионка Европы Анна Конаныхина.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) предложил допустить российских и белорусских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.