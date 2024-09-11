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Прыжки в воду

Сегодня, 10:13

В федерации прыжков в воду рассматривают возможность выступления россиян на азиатских соревнованиях

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин рассказал, что российские спортсмены могут принять участие в азиатских соревнованиях в 2025 году.

«Мы рассматриваем все азиатские соревнования и анализируем, где нам целесообразно участвовать, а где нет, какие плюсы получат от этого наши спортсмены и наша федерация. Сейчас мы должны взять календарь на следующий год, посмотреть, где нам интересно участвовать», — цитирует Дружинина ТАСС.

Также Дружинин добавил, что одним из основных вопросов остается возможное получение квот на азиатских соревнованиях для последующего выступления в турнирах более высокого уровня, таких как чемпионат мира.

В сентябре прошлого года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в индивидуальных стартах в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС

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