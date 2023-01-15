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Сегодня, 17:03

В Саратове прошли похороны погибшей в автокатастрофе чемпионки России по хай-дайвингу Салямовой

Алина Савинова
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В Саратове состоялось прощание с чемпионкой России по хай-дайвингу Лейлой Салямовой.

«Сегодня в комплексе «Звездный» состоялась церемония прощания, на ней присутствовали глава Федерального центра подготовки спортивного резерва Кадрия Ахмерова, министр спорта Саратовской области, первый вице-президент Российской федерации прыжков в воду двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин. Они выразили соболезнования родителям спортсменк. После состоялись похороны, который прошли по мусульманским обычаям — в них участвовали только мужчины», — приводит ТАСС слова директора по коммуникациям Российской федерации прыжков в воду Сергея Саркисяна.

Салямова погибла в автокатастрофе, которая произошла 12 января на 163-м км федеральной трассы А-121 «Сортавала».

Салямова является чемпионкой России по хай-дайвингу 2021 года и серебряным призером национального первенства в синхронных прыжках в воду с вышки (2015 год).

Источник: https://tass.ru/sport/16803581
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