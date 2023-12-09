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Прыжки в воду

Сегодня, 19:16

В сборной России по прыжкам в воду сообщили, что никто из атлетов не подавал заявку на получение нейтрального статуса

Алина Савинова
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Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева рассказала, что национальная федерация не получала запросов на получение нейтрального статуса и участие в международных соревнованиях.

«У нас нет заявок на получение нейтрального статуса. Мы спортсменам сказали, что если есть желание выступать, мы готовы помочь. Но пока что не получали запросов. Но нет никого, кто бы собирался закончить карьеру. Все решили дойти до конца олимпийского цикла. Не знаю, продолжат ли тренироваться в 2025 году, например, Кузнецов, Бондарь, Ильиных, Полякова. Но сейчас об этом нет никаких разговоров», — цитирует Моисееву Metaratings.ru.

В сентябре Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в индивидуальных стартах в нейтральном статусе.

Источник: https://metaratings.ru/news/nikto-iz-rossiiskikh-prygunov-v-vodu-ne-podaval-zayavku-na-poluchenie-neitralnogo-statusa-313617/
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