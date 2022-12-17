Дмитрий Саутин: «По-хорошему соскучились по китайцам. Как и они по нам. Но на запросы не отвечают»

Легендарный чемпион — о настоящем и будущем российских прыжков в воду.

В каждом виде спорта есть, пожалуй, герой, а есть непревзойденная легенда. Авторитет на всю планету. В прыжках в воду такой герой выступал долгие годы за Россию — Дмитрий Саутин. Саутин двукратный олимпийский чемпион, но что еще более удивительно — обладатель сразу восьми олимпийских наград разного достоинства. Их он завоевал на пяти Олимпиадах, и с каждой возвращался не с пустыми руками — это тоже пока что непокоренный рекорд. Даже китайцы приблизиться к достижениям Дмитрия не могут. У них постоянная текучка и нет стабильного лидера, в то время как Саутин удивлял еще и мультизадачностью, выступая как на трамплине, так и на вышке.

Несмотря на многочисленные травмы, Дмитрий до сих пор держит себя в неплохой физической форме. Недавно он доказал это на деле, организовав небольшой мастер-класс для гостей турнира «Игры дружбы». Это соревнования в Казани по трем основным водным видам спорта, которые проводили также в три этапа. Третий прыжковый раунд, Кубок Дмитрия Саутина, включал в себя не только взрослые старты, но и юниорские соревнования. Среди прочих приехали спортсмены из Эквадора, Кубы, Венесуэлы и Аргентины. И все они с замиранием сердца следили за каждым словом Саутина. После тренировки с интернациональной группой Дмитрий нашел время и для небольшого интервью, в котором поделился своим видением настоящего и будущего прыжков в воду.

Дмитрий Саутин мастер-класс для гостей турнира «Игры дружбы». sportssolidarity.com

Отличная идея — матчевая встреча Россия — Китай. Страны нуждаются друг в друге

— Чем для вас запомнились эти соревнования? Может быть, отметили для себя новые таланты?

— Конечно же, я очень рад присутствовать на соревнованиях, которые назвали моим именем. Желаю всем успехов, удачи и побед. Хорошо, что провели как взрослые соревнования, так и детские. Взрослые нужны, чтобы поддерживать уровень наших лидеров, конкуренцию. А детские — чтобы подрастающее поколение смотрело на наших профессионалов, ориентировалось на них. А наши сборники подсказывали молодежи, помогали ей. Здорово, что третий, последний этап проводят именно таким образом. Есть группа 10-11 лет, дальше 12-13 и потом уже профессионалы.

— Была уже обратная реакция от этих ребят? Возможно, они что-то перенимали от наших звезд, рассказывали об этом.

— Они довольны и счастливы уже от самого факта, что приехали в Казань. Те же белорусы. Они с такими глазами выходили на награждение, когда я выдавал им медали, что буквально съесть их хотели. Волнительный момент, в таком возрасте любой старт волнительный. Тем более международный и с таким именем. Когда приезжают такие спортсмены, как Евгений Кузнецов, Руслан Терновой. Для них сама возможность с ними пообщаться, сфотографироваться — это уже много значит. А дальше командные соревнования — самое интересное.

— Если смотреть по результатам индивидуальных соревнований, разобрать наших лидеров по персоналиям — насколько критично ощущается тот факт, что нет сейчас возможности выступать на турнирах FINA? Какая динамика?

— Конечно, отрицательно. Спорт не может жить в отрыве, нужна конкуренция. Только она обеспечивает рост. Поэтому очевидно, что ребятам не хватает международных стартов. Таких, как чемпионаты Европы, мира. Да хотя бы мировая серия, которая, кстати, также проводилась все последние годы здесь, в Казани. Но они все равно тренируются, работают. Никто не отдыхает.

У нас здесь был заключительный старт в этом году, а с 5 января уже сбор на озере Круглое. Некоторые спортсмены уже даже улетели на сборы в Сочи. Функциональная, скоростно-силовая работа, без прыжков. Но многие и отказались от таких сборов. Решили — лучше мы поедем домой, потренируемся у себя. С 5 января уже общий сбор, а 26 января — Кубок России. Так что спуску не даем, спортсмены у нас работают. Не бывает такого, чтобы месяц и более отдыхали, постоянно все в деле.

Но в любом случае здорово, что такие соревнования, как «Игры дружбы», придумали и организовали. Наш календарь Казань нам разнообразила в этом году точно. Такие старты стали неплохой заменой привычным международным стартам. Нужно теперь развивать эти старты, будем надеяться, в следующем году больше стран захотят приехать к нам. Отдельное спасибо организаторам, что Кубок назвали моим именем. Не скрою, открывать Кубок Саутина — приятно.

— Больше всего ждете наверняка китайцев?

— С китайцами... тяжело все. Понятно, что все их ждут. Мы ведем переговоры, но почему-то они нам пока не отвечают. То есть ни да ни нет. Ждем ответа. Но все знают характер Китая, там люди все хитрые, делают, что им выгодно. Поэтому им надо все продумать, прокрутить, взвесить. Может, на следующий год мы какой-то ответ все-таки получим. Есть вариант матчевую встречу Россия — Китай организовать для начала.

Николай Валуев и Дмитрий Саутин. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Выходили на КНДР, но и корейцы на наш запрос не ответили

— Как замотивировать китайцев с учетом того, что у Китая есть все международные старты и нет санкций?

— Интерес к российскому спорту, мне кажется, все равно есть. Давно не виделись, по-хорошему соскучились друг по другу. Я думаю, что и нашим ребятам, и китайцам будут интересны подобные совместные соревнования. Если судить по последнему чемпионату мира, то им не хватает борьбы. Они выиграли восемь из восьми медалей, абсолютно все.

— Россия в прыжках в воду может рассматриваться как достойный соперник для Китая? Если на ЧМ без России они не увидели конкуренции, то неужели увидят ее в России?

— Давайте так, конечно же, китайцы будут фаворитами. Фаворитами, пожалуй, безусловными. Но это не значит совсем, что нет шансов. Мы тоже можем себя показать, в конце концов, Захаров же и Кузнецов китайцев обыгрывали! И Саутин, было дело, тоже обыгрывал.

— Если не ошибаюсь, в ваши годы конкуренция была насыщеннее и интереснее. Не было доминирования Китая, и американцы, и Европа...

— Немцы были очень сильными, Мексика. Много больших имен.

— А сейчас есть только одна по-настоящему сильная страна в прыжках?

— Нет, так я бы тоже не сказал. Китай сейчас оторвался от конкурентов, понятное дело, рассматриваем его отдельно. Но есть те же американцы, мексиканцы, колумбийцы — хороший уровень показывают. Британская школа очень сильная! В свое время наши ребята туда, в Туманный Альбион, уехали и ее подняли. Развили, получается, им дисциплину, а Дейли молодец, олимпийским чемпионом стал. Добился все-таки своего. Молодцы, работают.

Азию если ту же берем, то это ведь не только Китай. Помните, в Казани в 2015-м выигрывала девочка из Северной Кореи? Ей еще было лет 15 тогда. Мелкая, кто ее знал? Причем команда Северной Кореи посильнее Юга. КНДР тоже делали запрос, приглашали. Не отвечают, увы. Но страна закрытая, они в принципе мало на какие старты приезжают, у них такая философия.

Юрий Кунаков и Дмитрий Саутин. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Планируем снимать фильм про прыжки в воду. Как «Движение вверх»

— Какие варианты есть для популяризации прыжков в воду? Особенно на массовую аудиторию. Слышал, например, про планы организовать телешоу. Они актуальны?

— Думаем сейчас над этим с продюсером, каналом и федерацией. Популяризация нужна, все это понимают. В плане спорта мы отрабатываем, федеральный канал нас показывает постоянно в эфире. Кубок России, чемпионат России, «Игры дружбы». Все в телевизоре, все показывают. Пять-шесть стартов в год железно. И сразу же отношение у людей другое, звонят, интересуются. Красиво же!

Многим эстетика нравится нашего вида спорта, мне даже, бывает, звонки поступают — куда сына записать? Но нужны и другие форматы — развлекательные, поэтому просматриваем различные варианты. Один раз такое шоу уже было, «Вышка». Сейчас немного другой формат планируем, более спортивный. Много вариантов, все детали пока раскрывать не могу. Зато скажу, что планируем еще и кино про прыжки в воду.

— О чем будет фильм?

— Логично — о прыжках в воду. Опять же, детали сюжета раскрывать не имею права. Есть специальные люди, которые ездят по регионам, собирают истории. 17 регионов посетили.

— Фильм документальный или художественный?

— Высокобюджетный игровой фильм, художественный. На большой прокат. Наш ориентир — «Движение вверх», хотим повторить успех баскетбола. Что-то из этой серии.

— То есть берется за основу сюжета жизнь одного известного человека и делается по нему байопик?

— Нет. «Движение вверх» опять же не про одного человека фильм же, а про команду! Так и здесь, мы не судьбу конкретного человека разбирать будем, а всего вида спорта. Посложнее сценарий будет.

— Вас в фильме стоит ждать?

— Прыгать точно не буду. А в другом качестве, кто знает?

— Видите себя актером или продюсером?

— Прям-таки наседаете! С удовольствием бы поделился, но не имею права выдавать такие подробности. Давайте не будем забегать наперед, совсем скоро уже все увидите и узнаете.

Дмитрий САУТИН

Родился 15 марта 1974 года в Воронеже.

Специализация: трамплин 3 метра, вышка 10 метров, синхронные прыжки.

Достижения: двукратный олимпийский чемпион, единственный в истории обладатель восьми олимпийских наград в прыжках в воду. Участник пяти Олимпиад. Пятикратный чемпион мира, обладатель 9 наград на ЧМ. 11-кратный чемпион Европы, обладатель 18 наград на ЧЕ. Заслуженный мастер спорта России.