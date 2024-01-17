Без прыгунов в воду и плавания в Сене. Россияне отказались от ЧМ в Дохе и упустили последний шанс на Олимпиаду

Исчезает последний теоретический шанс для наших спортсменов отобраться на Игры-2024.

Международный олимпийский комитет после долгих обсуждений все-таки решил допустить российских спортсменов до Игр-2024 в Париже. Однако выставил сложные условия для получения нейтрального статуса, а главное — отдал вопрос с квалификацией на откуп федерациям по видам спорта. В результате есть дисциплины, где постарались найти компромиссы и оставить россиянам шансы, несмотря на сжатые сроки. Но есть и те виды, где стороны друг друга так и не услышали. Среди таких плавание, синхронное плавание и прыжки в воду: в World Aquatics не собирались делать для россиян поблажки, а российские спортсмены не захотели ехать на старты без флага и гимна.

Без поездки в Катар не будет и Олимпиады

В начале февраля, вернее с 2 по 18 февраля, в Катаре пройдет чемпионат мира по водным видам спорта. При этом срок подачи заявок на участие в турнире в Дохе завершился 16 января. Теперь можно говорить с полной уверенностью — россиян на этих соревнованиях не будет. «После консультации с Aquatics Integrity Unit (отделом целостности водных видов спорта) можем подтвердить, что в настоящее время нет российских спортсменов, зарегистрированных для участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе», — сообщили ТАСС в отделе коммуникаций Международной федерации водных видов, бывшей FINA, а с недавних пор World Aquatics. Конечно, чемпионат мира в Дохе и сам по себе событие значимое. Но важнее, что он был последним шансом на олимпийскую квалификацию в прыжках в воду и плавании на открытой воде.

Фото Global Look Press

Пропустив этот старт, российские спортсмены автоматически пропускают и Олимпиаду в Париже. Осенью прошлого года World Aquatics разрешила спортсменам из России и Белоруссии участвовать в международных стартах при соблюдении условий допуска, которые в нашей стране посчитали неприемлемыми. Среди требований: запрет публичных заявлений и ограничения на общение с прессой, а самое главное — письменная декларация политического характера. Чтобы стать «нейтральным» спортсменом, необходимо согласиться со всеми критериями допуска. Ситуацию осложняет и тот факт, что россияне не могут выступать не только в командных видах (синхронное плавание, водное поло), но даже в тех дисциплинах, где предполагается выступление больше одного участника (синхронные прыжки в воду, эстафеты пловцов, дуэты и группы в синхронном плавании). В итоге в настоящее время статус нейтрального спортсмена из наших представителей имеет только пловец Иван Гирев.

В Белоруссии к критериям допуска относятся лояльнее

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников в интервью «СЭ» говорил, что шансов попасть на Олимпиаду в Париж у россиян в его виде спорта немного: «Сейчас определены параметры, которые мы считаем неприемлемыми. Я не утверждаю, что для нас Олимпийские игры совсем закрыты. Но шансы приближаются к нулю. Тем не менее не хочу исключить, что кто-то может оказаться на Олимпиаде на свой страх и риск». В плавании на открытой воде правила квалификации прописаны так, что каждая нация может получить не более четырех путевок. То есть по две у мужчин и две у женщин, но в случае с Россией изначально был возможен только вариант 1+1. В прыжках в воду сразу отметались синхронные прыжки, в индивидуальных прыжках в каждом из четырех видов можно было заработать по две квоты на каждую нацию.

Но так как россиян нет на ЧМ, эти критерии уже не актуальны. При этом спортсмены из Белоруссии на чемпионате в Дохе будут — в том числе в прыжках в воду и плавании на открытой воде. Наши соседи в принципе относятся к требованиям международных федераций более лояльно. В то же время к ним и более лояльное отношение самих федераций. В частности, под запрет не подпадают белорусы из «Динамо», поскольку якобы белорусское МВД не относится к органам государственной безопасности. Дело в том, что в Республике Беларусь, согласно закону, есть только один орган государственной безопасности — КГБ. Он имеет право, конечно, привлекать МВД к разного рода мероприятиям, но это разные структуры. Вот и выходит, что раз МВД — это не орган нацбезопасности, то, соответственно, и спортсмены БФСО «Динамо» не подпадают под санкции.

Анастасия Кирпичникова. Фото Global Look Press

Шансы на отбор до сих пор есть у пловцов — попасть на ОИ можно даже через ЧР

В прыжках в воду в России в последние годы неплохо выступали Александр Бондарь с Виктором Минибаевым и Ульяна Клюева. Впрочем, основные шансы были связаны скорее с синхронными прыжками. В личных дисциплинах шансы на медаль в Париже на фоне непобедимых китайцев в любом случае были минимальными. В плавании на открытой воде лидером сборной считалась Анастасия Кирпичникова. И она, скорее всего, на Играх 2024 будет. Анастасия последние годы тренировалась во Франции, а в прошлом году решила сменить спортивное гражданство и теперь будет выступать за эту страну. Она станет единственной, пусть и в прошлом, российской спортсменкой, кто проплывет по Сене. Главная река Парижа впервые за несколько веков вновь будет доступна для отдыха на воде. На ее очистку ушли десятки миллионов евро, впрочем, летом проводить там тестовые соревнования World Aquatics все равно отказались. Теперь, чтобы продемонстрировать уверенность в безопасности акватории, проплыть по Сене вызвалась сама мэр Парижа Анн Идальго.

Остальным россиянам остается разве что надеяться попасть в бассейн «Пари-Ла-Дефанс Арена». В соревнованиях по плаванию примут участие 852 пловца. Отбор будет основан на лучших результатах, которые надо показать до 23 июня 2024 года. Согласно критериям WA, Россия не сможет выставить больше одного спортсмена в каждом индивидуальном виде программы. То есть в женском брассе — либо Евгения Чикунова, либо Юлия Ефимова. Не будет и Евгения Рылова с Климентом Колесниковым. Рылов под персональными санкциями, Колесников отказался от участия. Суммарно делегация не может составлять более 26 человек в сумме, в эстафетах Россия не участвует, так как это командный вид. Любопытно, что формально чемпионаты страны подходят для показа квалификационного времени, но действует ли это правило случае с Россией, пока непонятно.