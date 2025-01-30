Против бывших тренеров сборной по прыжкам в воду завели уголовное дело. Они якобы устраивали фиктивные сборы

Продолжение старого конфликта.

В отношении бывшего административно-тренерского состава юниорской и национальной сборной России по прыжкам в воду возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Об этом в своем Telegram-канале сообщил член президиума Федерации водных видов спорта России Станислав Дружинин.

Фиктивные сборы

Дружинин рассказал и подробности. «Уголовное дело возбуждено по материалам внутренней служебной проверки в Российской федерации прыжков в воду, проведенной по моему поручению после того, как была получена информация о проведении фиктивных учебно-тренировочных сборов юниоров. Оказалось, что заявленные по плану мероприятия не проводились, выделенные на них бюджетные средства выводились подрядчиками в пользу администраторов и тренеров сборной», — заявил специалист.

Также он добавил, что ему угрожали. «Принципиальное решение о передаче материалов внутренней проверки в следственные органы было принято мной, несмотря на многочисленные угрозы со стороны «уважаемых людей». Стало очевидно, необходимо кардинальное кадровое и финансово-хозяйственное оздоровление федерации и сборных для радикального лечения запущенной за последние десятилетия «болезни», источники которой — в коррупции, кумовстве, откровенном обмане федерации со стороны «авторитетных профессионалов», — написал Дружинин.

Предполагаемых преступников Станислав Владимирович назвал предателями. «Мошенничество с участием известных в мире спорта людей, которым оказывалось большое доверие по развитию нашего вида спорта и подготовке детско-юношеского резерва, не может быть названо иначе как предательством спорта и своих коллег».

Со слов Дружинина, президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин проинформирован о деле и дал свое одобрение на расследование. «С его стороны была получена поддержка и понимание ситуации. Поэтому многие уже заметили отсутствие упоминаемых товарищей в президиуме ФВВСР и в комитете по развитию прыжков в воду, а затем их увольнение с занимаемых должностей».

Светлана Моисеева. Фото Global Look Press

Речь о Моисеевой?

Дружинин ни разу не упомянул имена людей, в отношении которых возбуждено уголовное дело. Но по косвенным признакам (недавно уволенные «уважаемые люди» и «авторитетные профессионалы») можно сделать вывод, что речь идет, в частности, об экс-тренере сборной России Светлане Моисеевой, покинувшей свой пост в конце января.

На сайте Федерации водных видов спорта России сообщение об увольнении Моисеевой появилось 25 числа, новым тренером стала Ольга Феоктистова. «Решение было принято во время заседания Бюро Правления ФВВСР в декабре 2024 года. Светлана Моисеева, ранее занимавшая эту должность, покидает свой пост в связи с окончанием рабочего контракта... Федерация выражает ей благодарность за многолетний труд на посту главного тренера сборной и вклад в развитие прыжков в воду в России», — сказано в обращении.

Теория подтверждается несколькими анонимными Telegram-каналами, в том числе «ВЧК-ОГПУ». По информации инсайдерского ресурса, фигурантами уголовного дела проходят, помимо Моисеевой, экс-начальник юниорской сборной Диана Беркалова и экс-старший тренер команды Александр Цивинский, а также сотрудники ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» (ЦСП) и коммерческих компаний.

Станислав Дружинин. Фото Global Look Press

Новый поворот в старом конфликте

Напомним, в 2024 году СМИ активно писали о конфликте Дружинина и Моисеевой. В ходе него стороны обменивались нелицеприятными высказываниями в адрес друг друга: тренер заявляла о «полном игнорировании» со стороны президента, а чиновник, в свою очередь, обвинял Светлану Борисовну в попытке «рейдерского захвата» федерации Московской области, которую возглавлял Эдуард Феоктистов.

21 октября на собрании в Электростали участники мероприятия отправили в отставку президента организации и назначили вместо него Александра Цивинского. При этом, по словам Феокотистова, они не имели на это никакого права.

«Накануне мне, президенту региональной федерации, пришло письмо, что там ждут моего отчета и будет некий вопрос «разное». Анекдот в том, что письмо было подписано тренерами, которые вообще не являются членами нашей федерации. На этом собрании главным тренером сборной России Светланой Моисеевой под давлением ее титула и авторитета был поднят вопрос об избрании нового руководителя федерации. Иначе как попыткой рейдерского захвата организации произошедшее назвать нельзя. Я направил в Минюст Московской области и правоохранительные органы документы, подтверждающие мои законные полномочия и нелегитимность прошедшего собрания», — сказал тогда Феоктистов Metaratings.

После объединения федераций водных видов спорта в единую структуру Дружинин сначала стал вице-президентом новой организации, но в середине января попросил освободить его от занимаемой должности. Тем не менее он остался в президиуме. Моисеева в состав ФВВСР не вошла и, как уже указывалось ранее, в конце месяца потеряла тренерский пост.

Светлана Борисовна трудилась в сборной с 2017 года — под ее руководством команда успешно выступала на чемпионатах мира и Европы.