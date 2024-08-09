Бах призвал США уважать ВАДА для обеспечения честности соревнований

Президент МОК Томас Бах обратился к американской стороне с просьбой уважать Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), чтобы обеспечить справедливое отношение ко всем спортсменам.

«Важно уважать главенствующую роль ВАДА, мы призываем всех уважать эту высшую инстанцию, как это делает МОК», — цитирует Баха ТАСС.

Глава МОК отметил, что организация полностью доверяет работе ВАДА.

«Мы попросили все заинтересованные стороны, вовлеченные в этот публичный спор, собраться вместе и провести диалог, чтобы прийти к решению, которое обеспечит честную конкуренцию и справедливое отношение ко всем спортсменам мира», — добавил он.

В июле президент ВАДА Витольд Банька заявил, что если США при поддержке Антидопингового агентства США (USADA) продолжат развивать конфликт, то они изолируют себя от международной спортивной арены, и это приведет к серьезным последствиям для американского спорта.

Ранее почетный президент ВАДА и бывший вице-президент МОК Ричард Паунд сообщил, что USADA могут признать несоответствующим кодексу ВАДА из-за федерального расследования в отношении китайских пловцов, начатого в соответствии с «актом Родченкова», и лишить права на проведение Олимпийских игр 2028 и 2034 годов.

Статус соответствия Антидопингового агентства США Всемирному антидопинговому кодексу должен быть рассмотрен в августе.