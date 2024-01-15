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Допинг

Сегодня, 17:41

Baza: мельдоний был обнаружен у 37 игроков «Толпара», в клубе назвали это диверсией

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Мельдоний был обнаружен в организме 37 хоккеистов «Толпара», сообщает Baza.

По информации источника, заседание антидопингового комитета по делу «Толпара» состоялось несколько дней назад.

Руководство уфимского клуба назвало произошедшее диверсией. По их мнению, допинг мог попасть в организм спорстменов в результате действий одного из хоккеистов, который не попадал в основной состав команды.

В апреле прошлого года стало известно, что семь хоккеистов «Толпара» сдали положительные допинг-тесты. Сообщалось, что в их пробах обнаружен мельдоний.

Позже пойманные на допинге игроки обвинили в случившемся тренера по физподготовке Игоря Загредтинова. По словам спортсменов, специалист угрожал им проблемами с карьерой в ответ на отказ принимать неизвестные препараты.

Источник: Baza
Хоккей
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