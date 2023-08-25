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Допинг

Сегодня, 16:25

Baza: пойманные на допинге хоккеисты «Толпара» обвинили в случившемся тренера по физподготовке

Хоккеисты «Толпара» заявили, что тренер заставлял их принимать допинг
Игнат Заздравин
Корреспондент
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Семь хоккеистов «Толпара» обвиняют тренера по физподготовке уфимцев в принуждении к употреблению допинга, сообщает Baza.

По информации источника, Владлен Кибо, Михаил Переседов, Савелий Шарифьянов, Семен Рубцов, Эрик Галиев, Марсель Шайхутдинов и Александр Устюжанин, которых обвиняют в употреблении допинга, на допросе заявили, что тренер по физподготовке Игорь Загретдинов назначал им подозрительные препараты и уколы.

Хоккеисты заявили, что Загредтинов угрожал им проблемами с карьерой в ответ на отказ принимать неизвестные препараты.

В апреле этого года стало известно, что семь хоккеистов «Толпара» сдали положительные допинг-тесты. Сообщалось, что в их пробах обнаружен мельдоний.

Источник: Baza
Хоккей
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