Baza: пойманные на допинге хоккеисты «Толпара» обвинили в случившемся тренера по физподготовке

Допинг
Сегодня, 16:25
Семь хоккеистов «Толпара» обвиняют тренера по физподготовке уфимцев в принуждении к употреблению допинга, сообщает Baza.
По информации источника, Владлен Кибо, Михаил Переседов, Савелий Шарифьянов, Семен Рубцов, Эрик Галиев, Марсель Шайхутдинов и Александр Устюжанин, которых обвиняют в употреблении допинга, на допросе заявили, что тренер по физподготовке Игорь Загретдинов назначал им подозрительные препараты и уколы.
Хоккеисты заявили, что Загредтинов угрожал им проблемами с карьерой в ответ на отказ принимать неизвестные препараты.
В апреле этого года стало известно, что семь хоккеистов «Толпара» сдали положительные допинг-тесты. Сообщалось, что в их пробах обнаружен мельдоний.