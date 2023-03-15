USADA: более 30 процентов спортсменов США опасаются заниматься сексом из-за допинга

Более 30 процентов спортсменов из США опасаются заниматься сексом из-за потенциального попадания допинга в организм, сообщает по итогам опроса пресс-служба Американского антидопингового агентства (USADA).

Согласно опросу, 88 процентов атлетов боятся, что запрещенные вещества могут попасть в организм через пищевые добавки, 73 процента опасаются попадания через медицинские препараты. Также 42 процента опрашиваемых опасаются попадания допинга в организм через мясо, еще 34 процента — через окружающую среду.

Помимо этого, 50 спортсменов знали человека, который намеренно принимал допинг, 35 из них не сообщили об этом USADA, главным образом из-за боязни, что это будет не анонимно.

Тестирование проводилось совместно с Центром стратегии благополучия и профилактики спортсменов Университета Северной Каролины со 2 мая по 10 июня 2022 года.