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Допинг

Сегодня, 16:15

USADA: более 30 процентов спортсменов США опасаются заниматься сексом из-за допинга

Руслан Минаев
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Более 30 процентов спортсменов из США опасаются заниматься сексом из-за потенциального попадания допинга в организм, сообщает по итогам опроса пресс-служба Американского антидопингового агентства (USADA).

Согласно опросу, 88 процентов атлетов боятся, что запрещенные вещества могут попасть в организм через пищевые добавки, 73 процента опасаются попадания через медицинские препараты. Также 42 процента опрашиваемых опасаются попадания допинга в организм через мясо, еще 34 процента — через окружающую среду.

Помимо этого, 50 спортсменов знали человека, который намеренно принимал допинг, 35 из них не сообщили об этом USADA, главным образом из-за боязни, что это будет не анонимно.

Тестирование проводилось совместно с Центром стратегии благополучия и профилактики спортсменов Университета Северной Каролины со 2 мая по 10 июня 2022 года.

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