Большунов остается самым проверяемым РУСАДА спортсменом в 2024 году

Российский лыжник Александр Большунов остается самым проверяемым РУСАДА на допинг спортсменом за первые пять месяцев 2024 года, сообщает ТАСС.

С января по май 27-летний спортсмен тестировался семь раз. За 12 месяцев прошлого года Большунов проверялся РУСАДА три раза. Лыжник входит в международный пул допинг-тестирования и проверяется на допинг также по линии Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.

Отмечается, что с января по май РУСАДА провела по шесть допинг-тестов для лыжников Савелия Коростелева, Анастасии Кулешовой, Елизаветы Пантрины, Вероники Степановой, а также пловца Алексея Сударева.

Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом (2022), чемпионом мира (2021), двукратным обладателем Кубка мира (2019/20, 2020/21). Также он дважды выигрывал лыжную многодневную гонку Тур де Ски (2019/2020 и 2021).