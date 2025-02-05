Борца Баборыко подозревают в нарушении антидопинговых правил

Российский борец Дмитрий Баборыко подозревается в нарушении антидопинговых правил, утверждает ТАСС. По данным источника, спортсмен временно отстранен с 20 декабря 2024 года.

Сообщается, что в допинг-пробе от 23 октября были обнаружены метаболиты вещества, внесенного в список запрещенных ВАДА.

23 октября Баборыко проиграл иранцу Фардину Хедаяти в финале весовой категории до 130 кг молодежного первенства мира по греко-римской борьбе (спортсмены не старше 23 лет), которое проходило в Албании.