CAS оправдал керлингистку Харрис, сдавшую положительный допинг-тест на лигандрол

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес оправдательный вердикт по делу канадской керлингистки Бриан Харрис, сообщается на официальном сайте Всемирной федерации керлинга (World Curling).

Харрис была временно отстранена от соревнований в марте 2024 года, так как в ее допинг-пробах, взятых в январе, были обнаружены следы запрещенного препарата лигандрола. Спортсменке грозила дисквалификация сроком до четырех лет.

Канадская керлингистка подала апелляцию в CAS, утверждая, что допинг попал в ее организм через телесный контакт с мужем и она не принимала препарат намеренно. Временное отстранение от соревнований с нее снято.

32-летняя Харрис является бронзовый призером чемпионата мира 2022 года и четырехкратной чемпионкой Канады по керлингу среди женщин.