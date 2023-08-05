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Сегодня, 11:07

CAS отменил решение РУСАДА и дисквалифицировал двух российских спортсменов

Руслан Минаев
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Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил решения Дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) РУСАДА и признал виновными в нарушении антидопинговых правил бобслеиста Юрия Селихова и легкоатлета Дениса Огаркова. Как сообщает ТАСС, спортсмены были дисквалифицированы после перепроверки допинг-проб, вывезенных из России в апреле 2019 года.

Отмечается, что РУСАДА, получил информацию о наличии метаболитов стероидов в пробах Селихова и Огаркова, настаивало на дисквалификации спортсменов, но ДАК принял решение оправдать атлетов, полагая, что они не могли нести ответственность за попадание веществ в организм.

РУСАДА в итоге подало апелляцию в CAS, который отменил решение ДАК и признал спортсменов виновными.

Источник: ТАСС
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