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Допинг

15 марта, 10:49

CAS прекратил рассмотрение иска ВАДА к РУСАДА о затягивании рассмотрения дела Валиевой

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Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова рассказала, что Спортивный арбитражный суд (CAS) прекратил рассмотрение апелляции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«Апелляционное рассмотрение было обоснованно прекращено CAS. На ВАДА легло бремя оплаты расходов по данной апелляции. РУСАДА не совершало действий, нарушающих требования Всемирного антидопингового кодекса и Общероссийских антидопинговых правил. Данная апелляция была и ненужной, поскольку подана после начала процесса слушаний по делу, и противоречила положениям кодекса, поскольку никакой разумный срок ни в какой момент времени не был установлен ВАДА», — приводит слова Логиновой ТАСС.

13 марта в ВАДА сообщили, что организация не имеет доказательств причастности Тутберидзе к нарушению антидопинговых правил Валиевой.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал 17-летнюю фигуристку виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал Камилу на четыре года — с 25 декабря 2021. Ее результаты с этой даты были аннулированы.

Ранее стало известно, что Валиева включена в международный пул допинг-тестирования на сезон-2023/24. В РУСАДА заявили, что спортсмен, в отношении которого вынесено решение о дисквалификации, должен проходить тестирование.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Камила Валиева
РУСАДА
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