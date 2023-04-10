Число российских теннисистов в международном пуле допинг-тестирования выросло до 18

Представительство теннисистов из России в новом международном пуле допинг-тестирования увеличилось до 18 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Международной федерации тенниса (ITF).

ITF включила в новый пул тестирования 20-летнюю Екатерину Глазкову, выступающую в пляжном теннисе. Отмечается, что последний раз спортсменка принимала участие в турнирах под эгидой ITF в марте 2020 года, когда выиграла соревнования в Москве в паре с Людмилой Никоян.

Под контролем Международной федерации тенниса продолжают оставаться Анастасия Потапова, Екатерина Александрова, Варвара Грачева, Дарья Касаткина, Елизавета Коклина, Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова, Анна Блинкова, Анна Калинская, Камилла Рахимова, Арина Вараксина, Даниил Медведев, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Андрей Рублев, Павел Котов, и Роман Сафиуллин.