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Допинг

Допинг

Сегодня, 10:06

Дегтярев назвал ВАДА союзником России в борьбе с допингом

Михаил Дегтярев.
Фото Global Look Press
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал ВАДА союзником России в вопросах борьбы с допингом.

«По антидопинговой проблеме мы тоже работаем. Мы, как государство, заинтересованы в том, чтобы зло, я имею в виду допинг, искоренять. Мы с ВАДА союзники, так что не ждите от меня потрясений», — приводит слова Дегтярева ТАСС.

Чиновник выразил уверенность, что Россия вернется на Олимпийские игры, несмотря на нестабильные отношения с руководством МОК.

На прошедших Играх-2024 в Париже 15 российских спортсменов участвовали в нейтральном статусе. Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами парного турнира.

Источник: ТАСС
Михаил Дегтярев
ВАДА
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