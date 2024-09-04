Дегтярев назвал ВАДА союзником России в борьбе с допингом

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал ВАДА союзником России в вопросах борьбы с допингом.

«По антидопинговой проблеме мы тоже работаем. Мы, как государство, заинтересованы в том, чтобы зло, я имею в виду допинг, искоренять. Мы с ВАДА союзники, так что не ждите от меня потрясений», — приводит слова Дегтярева ТАСС.

Чиновник выразил уверенность, что Россия вернется на Олимпийские игры, несмотря на нестабильные отношения с руководством МОК.

На прошедших Играх-2024 в Париже 15 российских спортсменов участвовали в нейтральном статусе. Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами парного турнира.