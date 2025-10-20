Видео
Допинг

Допинг

20 октября, 19:25

Дегтярев: «Россия показала 96,7 процента соответствия конвенции по борьбе с допингом»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев принял участие в работе Конференции сторон Международной конвенции ЮНЕСКО по борьбе с допингом в спорте.

Об этом Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале.

«Россия подтверждает приверженность целям Конвенции ЮНЕСКО и продолжает работу по обеспечению равных условий для всех спортсменов. Борьба с допингом — стратегический приоритет и важная часть государственной политики в сфере спорта.

По итогам отчетности Россия показала 96,7 процента полного соответствия положениям Конвенции — один из лучших результатов среди стран-участниц», — написал Дегтярев.

Источник: Telegram-канал Михаила Дегтярева
3

  • Артемон Доберманов

    Огласите весь список пож та (какие показатели у империалистических хищников)

    20.10.2025

  • Liechtenstein Air Force

    Свежесть бывает только одна - первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!

    20.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Куда делись оставшиеся 3,3%?

    20.10.2025

