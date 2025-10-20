Дегтярев: «Россия показала 96,7 процента соответствия конвенции по борьбе с допингом»

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев принял участие в работе Конференции сторон Международной конвенции ЮНЕСКО по борьбе с допингом в спорте.

Об этом Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале.

«Россия подтверждает приверженность целям Конвенции ЮНЕСКО и продолжает работу по обеспечению равных условий для всех спортсменов. Борьба с допингом — стратегический приоритет и важная часть государственной политики в сфере спорта.

По итогам отчетности Россия показала 96,7 процента полного соответствия положениям Конвенции — один из лучших результатов среди стран-участниц», — написал Дегтярев.