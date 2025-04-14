Дегтярев заявил, что взнос России в ВАДА задерживается из-за санкций

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) пока не может получить взнос от России за 2023 год из-за европейских санкций.

«Это связано с санкциями европейцев, они сами себе выстрелили в ногу. Это решение обоюдоострое, их предупреждали. И сегодня, потеряв огромный 150-миллионный рынок в России, по политическим мотивам выведя свои крупные компании, они еще и этот взнос от нас не могут получить. Мы деньги отправили, платежки им прислали, они их видели», — приводит слова Дегтярева ТАСС.

Дегтярев также сказал, что они ищут их взнос по разным банковским счетам на Земле, упомянув, что его видели то в Африке, то в Южной Америке. Он надеется, что средства дойдут до счетов ВАДА в Канаде или их европейского филиала, и добавил, что деньги ушли.

По состоянию на 14 апреля 2025 года Россия выплатила ВАДА за 2023 год 53 237 долларов при взносе 1 267 023 долларов.

9 января Дегтярев сообщил журналистам, что 19 декабря Россия перевела взнос ВАДА за 2023 год в размере свыше 1,1 миллиона евро. Он пояснил, что проведение платежа осложнено текущими ограничениями на международные транзакции. При этом министр выразил уверенность, что средства поступят в ВАДА до конца января. Глава Минспорта РФ подчеркнул, что его ведомство держит ситуацию на контроле.