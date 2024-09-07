Долг России перед ВАДА за 2023 год составил более миллиона долларов

Задолженность России по выплате Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) ежегодного взноса за 2023 год составляет более 1,2 миллиона долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ВАДА.

По сведениям источника, размер взноса России за 2023 год составляет 1 267 023 долларов. По состоянию на начало сентября было выплачено 53 237 долларов. В 2024 году ВАДА должна получить от России выплаты взноса размером 1 335 860 долларов.

Ранее в комитете Госдумы РФ по физической культуре и спорту заявляли, что ВАДА под разными поводами отказывается принимать взнос за 2023 год. Заместитель руководителя секретариата заместителя председателя правительства РФ Наталья Паршикова отмечала, что Россия делает все со своей стороны, чтобы закрыть задолженность по взносу за 2023 год.

В конце 2023 года в пресс-службе ВАДА сообщили, что организация поддерживает связь с Россией по вопросу ежегодного взноса, однако имеющиеся ограничения в мировой банковской системе усложняют этот процесс.