Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев надеется на смену руководства МОК

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев призвал к смене руководства МОК на более честное и компетентное.

«Этот спектакль закончится, когда поменяется руководство МОК. Но этого недостаточно, нужно, чтобы пришло вменяемое руководство. Не обязательно специалисты из России, а просто те, кто за честный и чистый спорт. Без всяких терапевтических исключений, придуманных для своих.

Яркий тому пример — норвежские лыжницы и Симона Байлз. Это два ярких примера мерзости под названием терапевтические исключения. Посмотрите на лыжниц, они же на женщин не похожи, так же, как и Байлз — это перекаченные мужики на жестких стероидах. А им можно, потому что они якобы чем-то болеют. Если болеешь, есть проблемы со здоровьем — вылечись и потом приходи в большой спорт. И принимай участие наравне с остальными!

Точно так же сейчас уничтожают женский спорт — это же безобразие. Мне так жалко этих бедных девчонок, которых лупит мужик — это полный абсурд. Уже весь мир возмущается. Ладно, когда через ухмылку весь мир возмущался, когда мужики-штангисты обыгрывали женщин, но когда в боксе просто лупят девчонок — это безобразие и глупость. С этим надо заканчивать. И возвращаться к постулатам Пьера де Кубертена: «Спорт без политики». И, конечно: «О спорт, ты — мир!» — цитирует Васильева Metaratings.

Ранее глава ВАДА Витольд Банька пригрозил США изоляцией от международного спорта в случае продолжения конфликта между организацией и её представительством в Штатах и несоблюдения действующего антидопингового законодательства.

ВАДА также указало Антидопинговому агентству США (USADA) на нарушения кодекса организации, а Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) призвало Международное агентство допинг-тестирования (ITA) проверить американских атлетов и указало на системную проблему допинга в легкой атлетике США.