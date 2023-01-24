Гендиректор РУСАДА: «Делаем все, чтобы восстановление произошло как можно раньше»

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила, что агентство делает все, чтобы восстановление в международных правах произошло как можно раньше.

В ноябре президент ВАДА Витольд Банька заявил о выявленных в ходе аудита недостатках в работе Российского антидопингового агентства.

— Была проведена большая работа, и сегодня мы уже обсуждаем законопроект. Для нас это очень важно. Санкции, которые действовали до момента окончания решения CAS, сняты, их нет. Но, по мнению президента ВАДА, было выявлено несоответствие в результате аудита. К сожалению, спустя определенное время это может привести к новым последствиям для нас. Мы пока не восстановлены. Делаем все, чтобы восстановление произошло как можно раньше. РУСАДА не согласно с позицией ВАДА о том, что это замечание может быть рассмотрено как критическое требование, которое должно быть выполнено в течение трех месяцев. 7 января мы должны были устранить все несоответствия по аудиту. Это замечание помешало нам выполнить все требования по аудиту.

— Для начала про законодательные инициативы. Для вас принципиально, какая из них будет принята раньше от правительства или от Госдумы, и как они принципиально отличаются?

— Для нас важно, чтобы эти две инициативы были приняты одновременно. Я считаю, что мы не можем говорить о том, какая из них важнее. Одна из инициатив говорит, что сейчас общероссийские антидопинговые правила будут разрабатываться и утверждаться РУСАДА по согласованию с Министерством спорта. И вторая как раз направлена на то, чтобы гармонизировать наше законодательство с позициями и положениями Всемирного антидопингового кодекса и их стандартов. Мы считаем, что обе инициативы важны. Мы очень благодарны комитету за то, что так быстро получилось проработать вопрос. Да, остаются еще некоторые моменты, которые требуют доработки, но я считаю, что огромная работа была проделана в максимально короткие сроки.

— Это последнее, что осталось сделать из дорожной карты?

— РУСАДА делает все возможное для того, чтобы максимально быстро получить статус соответствия. Как я говорила ранее, мы пока работаем над выплатами последних сумм, которые мы должны направить в ВАДА — сумма за мониторинг. Пока еще не получили второй счет. Как только получим, все эти суммы будут оплачены. Для нас очень важно сейчас проработать замечания по аудиту, — сказала Логинова.

ВАДА лишило РУСАДА статуса соответствия в конце 2019 года.