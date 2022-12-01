Гендиректор Российского антидопингового агенства (РУСАДА) Вероника Логинова в разговоре с корреспондентом «СЭ» на Всероссийском форуме чистого спорта высказалась о важности назначения в организацию офицера по этике.

«Начиная с декабря, когда я была назначена в РУСАДА, мы подтвердили назначение офицера по этике. Сейчас ни одно назначение в РУСАДА, начиная с меня, заканчивая любым другим сотрудником, не проходит без согласования с офицером по этике. Каждый сотрудник проходит собеседование с офицером по этике. Резюме каждого сотрудника им рассматривается. Более того, есть ряд мер, которые принимает Александр Филатов. Все органы, работающие при РУСАДА проходят через Филатова. Мы сейчас стараемся не только выполнять все требования. Но и делаем чуть больше. Придерживаемся того, что все лучшие практики реализуем в нашей деятельности. Думаю, офицер по этике — лучший шаг», — передает слова Логиновой «СЭ».

В 2019 году ВАДА лишило Российское антидопинговое агентство статуса соответствия из-за манипуляций с данными московской лаборатории. Российская организация настаивала на своей непричастности к этому, что привело к судебному разбирательству.

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял сторону ВАДА, но лишь частично согласился с наложенными антидопинговым агентством санкциями в отношении российского спорта, которые действуют до середины декабря текущего года.