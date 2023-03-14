Глава РУСАДА ответила Баньке, сомневающемуся в независимости антидопинговой системы в РФ

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова надеется, что последние заявления президента Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольда Баньки, подвергшего сомнению независимость антидопинговой системы России, не демотивирует коллектив РУСАДА.

«Что касается Российского антидопингового агентства — в настоящее время мы можем с уверенностью заявлять о полной операционной независимости РУСАДА. Мы пересмотрели руководящие документы агентства, начиная с устава, учли все рекомендованные ВАЛА положения, которые гарантируют нашу независимость. РУСАДА активно взаимодействует с министерством спорта, олимпийским и паралимпийским комитетами, общероссийскими федерациями, при этом ни одна из этих организаций никаким образом не вмешивается в нашу работу. В пример многим антидопинговым организациям наша деятельность осуществляется под наблюдением независимого офицера по этике. Таким образом, для обеспечения независимости нами предпринимаются исчерпывающие меры, которые предписывает нам Всемирный антидопинговый кодекс и иные документы ВАДА. К сожалению, подобные заявления мы слышим уже не первый раз. Надеюсь, это не сильно демотивирует нашу команду, которая, несмотря на огромное количество ограничений и сложностей, выполняет свою работу на высоком уровне и при полном соблюдении международных стандартов», — приводит слова Логиновой ТАСС.

Ранее Банька заявил, что РУСАДА не будет восстановлено в правах до выполнения всех условий.

17 декабря 2020 года CAS объявил решение по спору между РУСАДА и ВАДА и запретил российским спортсменам выступать под флагом своей страны на протяжении ближайших двух лет. Также России было запрещено в течение двух лет проводить на своей территории чемпионаты мира, Олимпиады и Паралимпийские игры.

Срок санкций уже истек, но для восстановления РУСАДА еще не выполнило всех требований. В частности, ВАДА требует, чтобы Всемирный антидопинговый кодекс был интегрирован в российское законодательство