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Допинг

Допинг

Сегодня, 11:15

Тайгарт: «Самое время исправить ситуацию с ВАДА, чтобы соревнования на американской земле были чистыми»

Алина Савинова
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Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт прокомментировал позицию организации по поводу решения Белого дома удержать выплату взноса в размере 3,6 миллиона долларов Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) за 2024 год.

«Учитывая, что в ближайшие десять лет США будут принимать у себя большое количество международных соревнований, таких как чемпионат мира по футболу 2026 года, Олимпийские и Паралимпийские игры 2028 года, сейчас самое время исправить ситуацию с ВАДА, чтобы эти соревнования на американской земле были чистыми, безопасными и стали ярким примером честной конкуренции, в которую мы все можем верить и быть уверенными», — приводит слова Тайгарта пресс-служба USADA.

Он отметил, что неуплата взносов в ВАДА на 2024 год никак не повлияет на право американских спортсменов выступать в международных соревнованиях.

Власти США отказались выплачивать ВАДА взнос за 2024 год из-за ситуации с допинг-пробами китайских пловцов. В апреле 2024-го немецкий телеканал ARD сообщил, что 23 пловца сборной Китая перед Олимпиадой в Токио сдали положительные тесты на допинг, но при этом были оправданы. Позже Тайгарт обвинил WADA и CHINADA в сокрытии информации. Из-за отказа внести взнос представители США лишились права занимать места в исполкоме и совете учредителей ВАДА.

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ВАДА
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