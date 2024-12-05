Глава ВАДА Банька подтвердил, что будет баллотироваться на третий срок

Допинг
Сегодня, 12:10
Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька сообщил, что намерен баллотироваться на третий срок.
«Я хочу подтвердить то, что уже говорил в этом году. Мы с вице-президентом Ян Ян собираемся продолжить нашу миссию и будем баллотироваться на следующие три года. Считаю, что мы усилили систему в последние годы», — приводит слова польского специалиста РИА «Новости».
Также 40-летний Банька отметил, что допинговая система остается неидеальной и требует усовершенствования. Он считает, что способен сделать систему лучше.
Банька возглавляет ВАДА с 1 января 2020 года. Нынешний его срок истекает в конце 2025 года. Выборы президента ВАДА пройдут 29 мая 2025 года.