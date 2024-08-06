Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Статьи
Главная
Допинг

Париж-2024

Сегодня, 08:16

Греческого участника Олимпиады-2024 отстранили за нарушение антидопинговых правил

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Национальный олимпийский комитет (НОК) Греции сообщил об отстранении за нарушение антидопинговых правил участника Олимпийских игр в Париже, чье имя не разглашается.

«Греческий олимпийский комитет заявляет, что он был проинформирован о положительной допинг-пробе одного из членов олимпийской команды в Париже. Национальное агентство Греции по борьбе с допингом заявляет, что на этого человека был немедленно наложен временный запрет, и поэтому НОК попросил удалить его из Олимпийской деревни», — говорится в заявлении организации.

Ранее греческая легкоатлетка Клаудиа-Полак, выступающая в прыжках с шестом, сообщила, что в одной из ее проб были обнаружены следы допинга, который мог быть занесен в организм в результате употребления мяса. Кнцентрация вещества находилась в пределах нормы, поэтому она была допущена до Олимпийских игр. Клаудиа-Полак не смогла пробиться в финальный этап соревнований.

Дорота Боровска. Заразную собаку сделали крайней. CAS оправдал провалившую допинг-тест каноистку Боровску

Источник: НОК Греции
Олимпиада
0
Читайте также
Российский ватерполист рвется к золоту Олимпиады со сборной Хорватии
В Париже одиннадцатый медальный день летней Олимпиады 2024
В СМИ сообщили о приобщении к делу Булгакова содержимого банковских ячеек
Жиго не против вернуться в «Спартак», Трансферные слухи РПЛ за 5 августа
Врач перечислила пять самых вредных завтраков
СК переквалифицировал дело об избиении чемпиона РФ по боксу на покушение на убийство
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чайковская назвала «атакой в воздух» готовящиеся в США публикации о допинге в России