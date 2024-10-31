Хрюнов — об обвинениях в сторону Поветкина: «Призываю всех россиян не поддаваться на провокации и поддержать великого спортсмена»

Промоутер Владимир Хрюнов в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию о об обвинениях боксера Александра Поветкина в нарушении антидопинговых правил.

«Ни в коем случае об этом не нужно говорить, как о факте. У меня лично огромные сомнения на этот счет, учитывая масштаб личности Александра, большего прошедшего времени и той политической обстановки, в которой мы живем. Я это оцениваю как провокация. Попытка очернить имя выдающегося спортсмена и россиянина. Прежде всего хотел бы поздравить Александра с рождением второго сына, у него вчера родился ребенок. Моя позиция такая.

В период, о котором идет речь, я с ним не работал. Но могу с уверенностью вам сказать, что за то время, когда мы работали — он был чист, как слеза младенца. Ничего не употреблял. Я как человек, давно работающий в сфере бокса, заявляю вам, что в свое время было гонение на Поветкина, попытка отодвинуть его от мировой вершины. Это ситуации с Уайлдером, допингом и другие. Он был лучшим тяжеловесом своего времени, ему просто не дали реализоваться. Я призываю всех россиян и любителей спорта не поддаваться на провокации и поддержать великого спортсмена. С чьей стороны эти провокации? Сегодня мир имеет два полюса. У нас идет СВО. И не нужно даже пальцем показывать в сторону Запада — откуда это может идти», — сказал Хрюнов «СЭ».

В четверг было объявлено, что 45?летний Поветкин временно отстранен ITA в связи с подозрением в нарушении антидопинговых правил с 21 октября 2024 года. Решение об отстранении вынесено на основе проверки базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Дата нарушения — 25 октября 2014 года, причина отстранения — «использование или попытка использования спортсменом запрещенного препарата либо запрещенного метода». 24 октября 2014 года Поветкин победил камерунца Карлоса Такама и завоевал титул WBC Silver.

Дарик Агаларов