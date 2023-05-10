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Роднина: «Несоответствие РУСАДА всемирному кодексу — компиляция не самой хорошей работы и политики»

Виталий Косик
Корреспондент
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Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировал заключение ВАДА о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по?прежнему не соответствует всемирному антидопинговому кодексу.

«Почему РУСАДА не может соответствовать Всемирному антидопинговому кодексу? Это очень сложный вопрос. Нельзя ответить, что только из-за политической обстановки ВАДА не дает возможности реабилитироваться РУСАДА. Скорее это компиляция не самой хорошей работы РУСАДА и политики. У нас были проблемы с допингом, с которыми мы не смогли до конца разобраться», — приводит слова Родниной Sport24.

Согласно решению CAS российские спортсмены до 16 декабря 2022 года были лишены возможности выступать под флагом и с гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

CAS 17 декабря 2020 года частично поддержал иск ВАДА к РУСАДА и лишил российское агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Источник: https://sport24.ru/news/other/2023-05-10-rodnina-nesootvetstviye-rusada-vsemirnomu-kodeksu-kompilyatsiya-ne-samoy-khoroshey-raboty-i-politiki
Ирина Роднина
ВАДА
РУСАДА
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В ВАДА заявили, что РУСАДА все еще не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу