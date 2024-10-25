Израильскую легкоатлетку Мудрову включили в новый пул допинг-тестирования РУСАДА

Бывшая российская легкоатлетка Мария Мудрова, получившая в октябре 2023 года разрешение от международной федерации выступать за Израиль, продолжает оставаться в пуле тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Спортсменка входит в расширенный пул тестирования с февраля 2022 года, мы не получали уведомление о смене гражданства ни от федерации, ни от самой спортсменки», — приводит ТАСС заявление пресс-службы РУСАДА.

19-летняя Мудрова в последний раз принимала участие в российских соревнованиях в июле 2022 года, когда на спартакиаде в Челябинске стала второй в толкании ядра.