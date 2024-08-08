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Допинг

Париж-2024

Сегодня, 09:28

Китай призвал к усиленным проверкам спортсменов из США

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) сделало заявление с призывом в адрес Международного агентства допинг-тестирования (ITA) усилить проверки спортсменов из США.

Призыв связан с ситуацией вокруг американского легкоатлета Эрриона Найтона, который принял участие в Олимпиаде-2024 в Париже, несмотря на положительный тест на допинг. В Американском антидопинговом агентстве (USADA) вынесли решение о том, что положительный тест был связан с употреблением в пищу загрязненного мяса.

«Мы настоятельно рекомендуем Независимому органу по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) усилить антидопинговый надзор за легкой атлетикой США, предотвращать риски, связанные с допингом, и строго расследовать соответствующие случаи в целях действительной защиты законных прав и интересов чистых спортсменов по всему миру», — говорится в заявлении, которое приводит РИА «Новости».

Ранее во Всемирном антидопинговом агентстве(ВАДА) заявили, что минимум три американских спортсмена, которые совершили серьезные нарушения антидопинговых правил, продолжали принимать участие в соревнованиях.

ВАДА против USADA: оказывается, минимум три американца с допинг-нарушениями соревновались в статусе тайных агентов

ВАДА
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