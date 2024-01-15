Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Допинг
Новости
Статьи
Главная
Допинг

Допинг

Сегодня, 21:50

Колесников чаще других российских пловцов проходил допинг-тестирование World Aquatics в 2022 году

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Telegram Дзен

Рекордсмен мира по плаванию Климент Колесников в 2022 году 12 раз проходил внесоревновательное допинг-тестирование World Aquatics, сообщает ТАСС.

Это наивысший показатель среди российских пловцов. По 11 раз эту процедуру проходили Илья Бородин и Мария Каменева, по 10 — Александр Кудашев и Евгения Чикунова. Олимпийский чемпион Евгений Рылов сдавал допинг-тест 9 раз, шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова — 5. Всего в 2022 году допинг-тестирование прошли 42 российских пловца.

Китаянка Чжан Юйфэй с 24 допинг- тестами стала самым проверяемым пловцом 2022 года.

Источник: ТАСС
Плавание
Евгения Чикунова
Климент Колесников
Юлия Ефимова
0
Читайте также
Мирра Андреева одержала дебютную победу на Australian Open
Пять россиян сыграют в Матче звезд НХЛ-2024
FT назвала совместное фото единственным достижением встречи по Украине в Давосе
Пристав найден мертвым возле здания суда в Санкт-Петербурге
В Москве оставленного без присмотра двухлетнего ребенка обнаружили мертвым
В Таиланде отменили концерты Максима Галкина
Популярное видео
Ганус: «РУСАДА борется за свою независимость через тернии»
Поляк Банька возглавил ВАДА
Для Родченкова нашли статью
Глава РУСАДА: "Мы отошли от края пропасти"
Возвращать ли медали Сочи-2014?
Кто передал ВАДА допинговую базу?
Мутко - о допинге в спорте
Приход Ковальчука и черная серия «Спартака»: есть ли связь?
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» громит «Торпедо», спокойствие «Салавата Юлаева»
«Миннесота» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Арбитр Денис Наумов нахамил главному тренеру «Авангарда» Кравцу
ЦСКА проиграл «Динамо» после серии побед
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
Андрей Сафронов возглавил хоккейную школу «Динамо»
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

В РУСАДА прокомментировали информацию о 37 положительных допинг-пробах у игроков «Толпара»