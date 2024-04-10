Курбанов стал единственным баскетболистом, которого РУСАДА взяло под усиленный допинг-контроль

Нападающий ЦСКА Никита Курбанов стал единственным баскетболистом, обязанным сообщать РУСАДА, в какой часовой отрезок времени будет гарантированно находиться в ранее указанном месте, чтобы пройти проверку на допинг, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в пулы допинг-тестирования Российского антидопингового агентства в настоящее время входят пять баскетболистов. Курбанов — единственный, кто попал в регистрируемый пул (RTP). Спортсменам из этого пула необходимо в своем профиле в антидопинговой системе ADAMS указывать свои контактные данные, места постоянного проживания и текущего местонахождения, а также одночасовой интервал абсолютной доступности для тестирования на каждый день.

18 января 2023 года стало известно, что РУСАДА дисквалифицировало 37-летнего Курбанова на три месяца. В его допинг-пробе были найдены следы кокаина. Срок отстранения закончился 20 января 2024 года — спортсмен отбывал срок временного отстранения с 20 октября 2023 года.