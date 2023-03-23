Легкоатлет Кудашкин стал самым проверяемым РУСАДА спортсменом с начала года

Серебряный призер зимнего чемпионата России 2023 года в ходьбе на 35 км Алексей Кудашкин чаще других отечественных спортсменов проверялся Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) за первые два месяца 2023 года, сообщает ТАСС.

По информации источника, по три раза были проверены РУСАДА на допинг в 2023 году легкоатлеты Кристина Королева, Никита Курбанов и Николай Горин, лыжницы Алена Баранова и олимпийская чемпионка Вероника Степанова, лыжный двоеборец Вячеслав Барков, каноист Владислав Блинцов, конькобежец Степан Чистяков и тяжелоатлетка Регина Шайдуллина.

В 2022 году самым проверяемым РУСАДА спортсменом стала триатлонистка Анна Горева, занявшая четвертое место на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов. Она проходила тестирование 11 раз. В 2021 году чаще других тестировались на допинг биатлонистка Лариса Куклина и легкоатлет Андрей Лейман — по девять раз.