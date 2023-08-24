Легкоатлетка Любушкина является самым проверяемым РУСАДА спортсменом в этом году

Допинг
Сегодня, 17:00
Легкоатлетка Кристина Любушкина является самым проверяемым РУСАДА спортсменом в 2023 году, сообщает ТАСС.
По информации источника, спортсменка, специализирующаяся в спортивной ходьбе, за последние семь месяцев 10 раз проверялась на допинг.
По семь раз проверялись на допинг в этом году бегуны Максим Фролов и Анна Тропина, а также специализирующийся в спортивной ходьбе Кирилл Фролов.
На чемпионате России, который прошел в начале августа в Челябинске, Любушкина заняла 4-е место на дистанции 10 000 метров, а в феврале завоевала серебряную медаль командного чемпионата страны в ходьбе на 35 км.