Леонид Тягачев: "Западные организации оказались в заложниках Родченкова"

Экс-президент ОКР Леонид Тягачев отметил, что в докладе Ричарда Макларена по ситуации с допингом в России и дальше будут выявляться существенные изъяны. Ранее стало известно, что после перепроверки 96 спортсменов, чьи фамилии фигурируют в списке потенциальных нарушителей Макларена, 95 дел были закрыты.

– Как и ожидалось, при более тщательной проверке сведений Родченкова основная их часть оказалась ложной, — приводят "Известия" слова Тягачева. — Сейчас российской стороне — в первую очередь президенту ОКР Александру Жукову и председателю Независимой комиссии общественной антидопинговой комиссии — нужно максимально плотно взаимодействовать с МОК и ВАДА, проявляя готовность сотрудничать по искоренению действительно имевших место в нашей системе проблем, но при этом подробно изложить доводы насчет ошибок комиссии Макларена. Если по итогам проверки почти сотни спортсменов оказывается такой процент оправданных, значит, в этом докладе и дальше будут выявляться существенные изъяны.

Западные организации оказались в заложниках Родченкова, который талантливо приукрасил — а в большинстве случаев просто сфальсифицировал — сведения про махинациям России с допингом, придумал истории про смешивания препаратов с алкоголем, чтобы выветрить следы допинга из организма. Мне уже тогда было смешно все это читать. Было заметно, что Родченков пытается подороже продать себя американским СМИ и властям, чтобы получить политическое убежище. А в структурах ВАДА нашлись желающие этим воспользоваться. Кто-то — чтобы уколоть Россию, а кто-то – чтобы оправдать многомиллионные бюджеты антидопингового агентства.