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Сегодня, 16:35

Логинова допустила, что восстановление РУСАДА в правах может произойти не ранее 2024 года

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Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова высказала мнение, что агентство может быть полностью восстановлено в международных правах не ранее 2024 года.

В ноябре президент ВАДА Витольд Банька заявил о выявленных в ходе аудита недостатках в работе Российского антидопингового агентства.

«Первая претензия заключается в количестве нарушений, я незамедлительно запросила встречу и заявила, что это не может служить препятствием для нашего восстановления, — цитирует ТАСС Логинову. — Это замечание критическое, и нам надо исправить его до 7 января, мы передали этот спор в менеджмент ВАДА, разбираемся, кто будет рассматривать спор между РУСАДА и аудиторами. Если ВАДА сочтет, что аудиторы правы, то спор передается в комитет по соответствию ВАДА, а потом — в Спортивный арбитражный суд. Это очень долгий процесс, даже не следующий год, скорее всего. Нас этот путь, конечно, очень сильно огорчает, потому что мы стремимся к максимально быстрому восстановлению организации».

Российское антидопинговое агентство в настоящее время лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, РУСАДА проводит ряд мероприятий по восстановлению в международных правах. В сентябре Российское антидопинговое агентство прошло аудит ВАДА.

Источник: https://tass.ru/sport/16550625
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