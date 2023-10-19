Логинова рассказала, почему возникли финансовые претензии к бывшему главе РУСАДА Буханову

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что агентство намерено изучить постановление арбитражного апелляционного суда Москвы, после чего примет решение о возможности взыскания денег в судебном порядке с бывшего исполняющего обязанности генерального директора Михаила Буханова.

«Судебный иск к Буханову был обусловлен требованием Федерального казначейства по результатам внеплановой выездной проверки финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА за период с сентября 2020 по декабрь 2021 года. Именно казначейство пришло к выводу о неправомерном выводе денежных средств из оборота агентства под руководством ответчика. После изучения постановления Девятого арбитражного апелляционного суда по делу РУСАДА примет решение о необходимости обжалования состоявшихся судебных актов в кассационном порядке», — приводит слова Логиновой ТАСС.

Логинова занимает пост генерального директора РУСАДА с 4 декабря 2021 года. Буханов исполнял обязанности главы агентства до 1 декабря 2021 года — он руководил организацией после того, как в августе 2020 года пост генерального директора покинул Юрий Ганус.