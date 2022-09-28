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Допинг

28 сентября, 12:16

Логинова заявила, что рассчитывает на возвращение РУСАДА статуса соответствия в конце года

Иван Торопцев
Корреспондент

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что рассчитывает на восстановление статуса соответствия Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) к концу 2022 года.

«Мы ждем восстановления. Мы прошли аудит, ждем его результата. Мы выполняем все решения от 17 декабря. Мы все выполняем и рассчитываем на позитивное решение», — приводит ТАСС слова Логиновой.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал российскую сторону виновной в передаче ВАДА недостоверных данных о тестировании спортсменов на допинг за указанный период, что стало основанием для санкций. Из-за этого РУСАДА лишилось статуса соответствия.

Также CAS наложил двухгодичный запрет на выступление российских спортсменов под флагом своей страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Помимо этого, Россия лишилась права претендовать на проведение крупнейших спортивных соревнований.

Источник: https://tass.ru/sport/15892731
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