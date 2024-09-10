Логинова заявила, что РУСАДА наладило взаимодействие с новым руководством Минспорта

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова сообщила, что организация и новое руководство Министерства спорта России наладили взаимодействие.

«Взаимоотношения с ведомством мы наладили. У меня была встреча с министром спорта Михаилом Дегтяревым, заместителем министра Александром Никитиным, который будет отвечать за антидопинговую работу. Очень порадовало решение, что встречи по антидопинговой тематике будут проходить на регулярной основе, и мы уже провели несколько. Хочу отметить, что мы не изолированы от вопросов, которые входят в компетенцию Минспорта в части антидопинга, напротив, нас спрашивают, нас слышат, просят внести предложения в повестку обсуждений», — приводит ТАСС слова Логиновой.

Она также отметила, что РУСАДА готово помочь в подборе специалистов для работы в антидопинговом направлении в министерстве.

В мае 2024 года Министерство спорта РФ возглавил Михаил Дегтярев. Ранее этот пост занимал Олег Матыцин.