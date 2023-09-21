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Сегодня, 15:05

Матыцин надеется на восстановление членства РУСАДА в ВАДА

Алина Савинова
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Министр спорта РФ Олег Матыцин оценил шансы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на восстановление во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА).

«В ближайшее время, надеюсь, мы будем восстановлены, все больше спортсменов будут участвовать в международных соревнованиях под флагом и с гимном, но нельзя этого просто ждать и ориентироваться на международные стандарты. Благодаря изменениям федерального законодательства и нормативно-правового регулирования видим, что сдвиги значительные есть, но я не сторонник только мер административного надзора. У нас проводятся образовательные программы, и этот системный подход говорит о том, что в России создана эффективная система борьбы с допингом», — приводит РИА Новости слова Матыцина.

По словам министра спорта, в ведомстве уверены, что в ближайшем будущем международные турниры, которые состоятся в России, пройдут с учетом интересов и взаимодействия с РУСАДА.

«Мы определили взаимодействие через внесение изменений в законодательство РФ, теперь все полномочия по антидопинговой деятельности полностью принадлежат РУСАДА, вся деятельность которого соответствует стандартам. Мы всегда были надежным партнером международного спорта, наши стандарты являются эталоном», — добавил он.

В декабре 2019 года ВАДА признало РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и запретило спортсменам из России выступать на крупных международных соревнованиях под своим флагом и со своим гимном на протяжении четырех лет. В декабре 2020-го CAS сократил сроки санкций ВАДА в отношении российского спорта до двух лет.

18 сентября этого года сообщалось, что исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства обсудит процесс восстановления статуса соответствия Российского антидопингового агентства кодексу организации. Заседание исполкома состоится 22 сентября в Шанхае.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230921/matytsin-1897768360.html
Олег Матыцин
ВАДА
РУСАДА
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